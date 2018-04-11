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ЦБ сообщил о резком сокращении золотых запасов банков
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Запасы золота в банках РФ снизились за январь-февраль на 38,1% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Запасы золота в хранилищах российских банков снизились за январь-февраль на 38,1% или на 22,6 тонны — до 36,7 тонн, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная на сайте Банка России.
За январь запасы золота снизились на 14,3 тонны, за февраль — на 8,3 тонны.
Наибольший вклад в снижение запасов золота за январь-февраль внес ВТБ — его запасы драгметалла снизились на 41,5%, до 23,9 тонны. На втором месте с сокращением на 50,2%, до 2,9 тонны находится Сбербанк. На третьем месте с сокращением на 18,3%, до 4,3 тонны — Газпромбанк.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил агентству "Прайм", что Банк России в январе-феврале, напротив, продолжил наращивание запаса золота: за этот период запас золота в международных резервах вырос на 2,4%, до 1,882 тысячи тонн.
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