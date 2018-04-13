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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,60%
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Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,60% 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов продовольствия, здравоохранения и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite вырос на 0,60%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Papoutsanis (AT:PSALr), которые подорожали на 0,023 п. (5,79%), закрывшись на отметке в 0,420. Котировки Kri-Kri Milk (AT:KRIr) выросли на 0,130 п. (3,45%), завершив торги на уровне 3,900. Бумаги Athens Medical (AT:AMCr) выросли в цене на 0,050 п. (3,40%), закрывшись на отметке 1,520.
Лидерами падения стали акции Gek Terna (AT:HRMr), цена которых упала на 0,190 п. (3,53%), завершив сессию на отметке 5,200. Акции Centric Hold (AT:DESr) поднялись на 0,005 п. (3,23%), закрывшись на уровне 0,150, а Folli Follie (AT:HDFr) снизились в цене на 0,40 п. (2,35%) и завершили торги на отметке 16,60.
На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в минусе (52), а котировки 12 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,48%, или 6,50, достигнув отметки $1.348,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,40%, или 0,27, до $67,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,67%, или 0,48, до отметки $72,50 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,02% до 1,2324, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8648.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 89,53.
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