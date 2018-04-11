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Опережающие индикаторы указывают на устойчивые темпы роста экономики стран ОЭСР
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Опережающие индикаторы указывают на устойчивые темпы роста экономики стран ОЭСР 

Банки.ру 43 минуты назад
Данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития продолжают указывать на устойчивые темпы роста экономики стран ОЭСР. Об этом говорится в сообщении организации, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В зоне ОЭСР наблюдаются стабильные темпы роста — 100,1 пункта в феврале (третий месяц подряд). Среди стран «большой семерки» индикатор остается неизменным с октября 2017 года — 100,1 пункта.
ОЭСР отмечает, что в еврозоне проявляются слабые признаки ослабления темпов роста экономики (100,4 пункта против 100,5 пункта), особенно среди таких стран, как Германия (100,7 пункта), Франция (100,2 пункта) и Италия (100,7 пункта). В Соединенном Королевстве индикаторы продолжают указывать на слабый рост (99,2 пункта).
Стабильная динамика наблюдается в США (100,1 пункта), Японии (100 пунктов) и Канаде (100,5 пункта). Устойчивые темпы роста экономики остаются в Китае (98,9 пункта).
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