Опережающие индикаторы указывают на устойчивые темпы роста экономики стран ОЭСР

В зоне ОЭСР наблюдаются стабильные темпы роста — 100,1 пункта в феврале (третий месяц подряд). Среди стран «большой семерки» индикатор остается неизменным с октября 2017 года — 100,1 пункта.

ОЭСР отмечает, что в еврозоне проявляются слабые признаки ослабления темпов роста экономики (100,4 пункта против 100,5 пункта), особенно среди таких стран, как Германия (100,7 пункта), Франция (100,2 пункта) и Италия (100,7 пункта). В Соединенном Королевстве индикаторы продолжают указывать на слабый рост (99,2 пункта).