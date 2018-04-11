Рост евро приведет к повышению цен на лекарства

Новый обвал рубля может привести к резкому росту стоимости медикаментов. 11 апреля курс доллара и евро обновил максимум с 2016 года.

Несмотря на то, что в России ведется активная работа по импортозамещению лекарственных средств в рамках программы

«Фарма-2020», наш рынок пока остается импортозависимым. По данным ежемесячного аудита компании DSM Group, за первые два месяца 2018 года доля импортных препаратов в натуральном выражении (упаковках) составила 41,4% от общего объема отечественного фармацевтического рынка.

Импортные медикаменты сильно опережают отечественные по стоимости. Учитывая падение рубля и, соответственно, рост валюты, стоит ожидать увеличения цен на зарубежные лекарственные средства.

Иностранные фармпроизводители поставляют на российский рынок не только готовые лекарственные средства, но и вещества для производства отечественных препаратов. Таким образом, стоимость валюты может повлиять не только на цену импортных медикаментов, но также и на стоимость препаратов отечественного производства.

Однако генеральный директор одного из крупнейших дистрибьюторов медикаментов в России ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский не подтвердил эту информацию.

Падение рубля в конце 2014 года и дальнейшая стагнация привели к росту цен на лекарства на 17–50%.

Препараты из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), на которые государство отдельно регулирует стоимость, не вырастут в цене. Пересмотр цен возможен только в следующем году. Поставщики медикаментов, согласно закону, не могут повысить стоимость препарата из данного списка выше зарегистрированной предельной цены. Однако в случае крупных финансовых потерь поставщики могут просто остановить поставку нерентабельных препаратов, что может привести к исчезновению некоторых наименований из аптек. Со списком ЖНВЛП можно ознакомиться на сайте Минздрава , кроме того, там же можно ознакомиться с реестром цен на данные препараты.