Не только санкции. В России начали дорожать автомобили

Автопроизводители начали поднимать цены на машины. Впервые с 2016 года подорожали автомобили Subaru, также изменились прайс-листы на Volvo, Audi, Fiat, Volkswagen и Jeep: в среднем цены выросли на 2%. При этом расширение санкций со стороны США и падение курса рубля не успели подействовать на розничную стоимость автомобилей — основной причиной стало повышение ставки утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года.

«Сейчас объявляются новые цены, фундамент для которых был заложен еще в марте за счет увеличения утильсбора. Компании объявляют о подорожании на 40-60 тысяч рублей, в основном это импортные машины. Но не стоит обольщаться — автомобили отечественной сборки тоже подорожают», — рассказал Forbes автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Схожего мнения придерживается главный редактор интернет-сайта «За Рулем» Артур Саруханов: «В больше степени подорожание затронет недорогой, массовый сегмент. В меньшей — премиальный. В среднем машины подорожают на 15%, однако рост будет достаточно постепенным».

Правительство индексировало ставки утилизационного сбора в конце марта 2018 года. Для автомобилей с объемом двигателя от одного до двух литров рост составил 90%; от двух до трех литров — 49,2%. Ставки для машин, оснащенных двигателями объемом больше трех литров, не изменились. Самые популярные машины на российском рынке оснащены ДВС объемом 1,4-2 литра. Напрямую этим сбором облагаются автомобили, ввозимые на территорию России из других стран. Транспортные средства местного производства от уплаты освобождены при помощи механизма господдержки: производители платят, однако затем бюджет возмещает им потраченные деньги субсидиями.

На падение курса национальной валюты автопроизводители начнут реагировать с начала следующей недели, убежден Игорь Моржаретто: «Производители еще не успели отреагировать на скачок курса. Думаю, они выжидают, как будет развиваться операция в Сирии, удастся ли Центробанку нормализовать курс и, если да, то на каких значениях. Скорее всего, корректировка цен произойдет на следующей неделе».

Текущее ослабление рубля — уравнение со множеством неизвестных, невозможно предугадать последствия для авторынка, считает Артур Саруханов: «Крупные игроки, такие как KIA или Volkswagen, рассчитывали объем продаж, исходя из стабилизировавшегося курса рубля. Предпринимались даже попытки снижать цены. Теперь вопрос в том, куда двинется рубль и насколько он просядет. Мы помним, что в 2014 году обвал рубля вызвал незамедлительный обвал авторынка, а цены подскочили на 50%».

За первые два месяца 2018 года российский авторынок вырос почти на 30% к прошлому году, в марте прибавил еще 14%. По итогам первого квартала объем рынка составил 39290 проданных транспортных средств. Одним из основных факторов роста, помимо господдержки, стал отложенный спрос. Теперь он может быть заморожен из-за падения курса рубля.

Рубль начал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро 9 апреля после введения дополнительных санкций со стороны США. В новый «черный список» вошли бизнесмены, высокопоставленные чиновники и компании, в отношении которых вводятся ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Рубль снижается несмотря даже на продолжающийся рост цен на нефть: в среду баррель марки Brent подорожал до $71,72.

Читайте также

После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразятся на экономике