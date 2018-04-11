После шторма. Как падение фондового рынка и рубля отразятся на экономике

С 6 апреля, когда Минфин США объявил о новых санкциях против России , индекс Московской биржи потерял 4,7%, при это в самый разгар распродаж 9-10 апреля он падал и на 10%. Однако такая динамика не оказывает негативного влияния непосредственно на экономику. Сильные движения на фондовым рынке случаются раз в несколько лет, а рецессия обычно бывает не чаще, чем раз в десятилетие.

Но если коррекция на рынке носит затяжной характер, то пожар со временем перекидывается и на реальный сектор экономики. Это происходит из-за оттока ликвидности, роста инфляции и инфляционных ожиданий, а дальше негативные факторы только усугубляются и нарастают как снежный ком.

Как правило, длительное падение российского фондового рынка, которое сказывалось на экономике, было обусловлено отрицательной динамикой на сырьевых и фондовых площадках мира. Если же коррекция происходила в связи с одиночными негативными событиями, не связанными с экономикой, то на возврат к прежним уровням требовалось от нескольких недель до нескольких месяцев.

Сейчас рынок упал как раз на фоне обострения геополитической ситуации, а цены на нефть и фондовые индексы в США растут. Значит, не все потеряно, и падение рынка не ударит по российской экономике.

Угрожают ли санкции госдолгу России

Американские санкции в отношении суверенного долга не вводились, и пока таких планов нет. В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков суверенных евробондов России. Летом предстоит погасить выпуск на $3,5 млрд

Также Минфин планирует разместить облигации на $8 млрд Если санкции будут наложены, то долговые бумаги не смогут покупать инвесторы, зарегистрированные в США. Однако фонды с регистрацией за рубежом такую возможность сохранят. Расчетная инфраструктура может использоваться российская — на нее не никакие ограничения не распространяются.

Если по каким-то причинам планы по выпуску бондов придется скорректировать, к примеру, из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры — это не несет никаких рисков. Зависимость бюджета от внешних заимствований относительно низкая: у государства накоплено резервов в размере $457 млрд

Какие риски сохраняются

В первый день обвала российский рынок потерял более $50 млрд капитализации. Однако на следующий день котировки большинства бумаг «отскочили», а некоторые, в частности, акции «Газпрома» «Сургутнефтегаза» , сейчас стоят даже больше, чем до падения. Акции «Татнефти» и вовсе обновили максимум.

Из-за повышения маржинальных требований на Мосбирже ряд инвесторов были вынуждены продавать бумаги, которые не попали под санкции, в результате котировки этих инструментов тоже упали. Обычно после сильных движений рынку требуется время, чтобы успокоиться. По нашим оценкам, волатильность на нем снизится не ранее, чем через две недели.

Среди основных рисков — отток керри-трейдеров, которые полтора года назад приобретали рубли и покупали на них ОФЗ, получая на этих операциях доходность до 10%. Если курс доллара дойдет до отметки 65–66 рублей, то сделки в рамках carry trade начнут разворачиваться в обратную сторону.

Это вызовет падение котировок облигаций и, как следствие, ужесточение маржинальных требований по долговым бумагам со стороны клиринговой организации Московской биржи. В свою очередь, это может привести к маржин-коллам у крупных участников, таких как банки и фонды. В этом случае рубль упадет еще сильнее.

Чего ждать от рубля

Темп ослабление рубля замедлился по сравнению со вчерашним днем. Курс доллара к рублю так и не пробил максимум с декабря 2016 года. Ставки на денежном рынке подросли примерно на 0,2 п.п.

Отток рублей заметен, но ажиотажа и острой нехватки ликвидности не наблюдается. Вероятно, участники рынка рассчитывают на интервенции ЦБ в случае резкого ослабления отечественной валюты, поэтому особо не паникуют. Ослабление рубля связано исключительно с геополитикой, фундаментальных причин для этого нет.

До каких уровней может вырасти курс доллара — будет зависеть от новостного фона, настроений на рынке и оперативности ЦБ. Предугадать эти факторы невозможно.

По всей видимости, борьба может развернуться вблизи отметки 66 рублей за доллар. Это уровень, пробой которого с высокой вероятностью ускорит отток иностранных игроков из российских облигаций. На полную стабилизацию ситуации на рынке потребуется от четырех до восьми недель.

Впоследствии стоит ожидать, что российская валюта будет укрепляться, вероятно, до диапазона 58–60 рублей за доллар, поскольку фундаментальных причин для ее ослабления нет: цены на нефть Brent снова поднялись выше отметки $70 за баррель.

Будет ли ЦБ снижать ставку в апреле

Рыночная конъюнктура сейчас препятствует смягчению монетарной политики. За два дня рубль потерял около 10% своей стоимости. Снижение ключевой ставки лишь поможет спекулянтам играть на ослабление рубля. На денежном рынке операции РЕПО не станут дешевле.

От ЦБ сейчас ждут реакции на происходящее. Первый зампред Банка России Сергей Швецов дал понять, что регулятор видит риски ослабления рубля и связанные с этим последствия, поэтому готов применить подзабытый за последние годы инструмент валютных интервенций. Это может сбить панику, если она вдруг возникнет.

Ситуация на валютном рынке, безусловно, повлияет на экономику. ЦБ, вероятнее всего, не будет снижать ставку в апреле. Инфляционные ожидания вырастут, а сама инфляция может подскочить до 3,0–3,2%.