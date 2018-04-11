Минфин выполнит все обязательства по бюджету

Россия смогла выдержать все вызовы, с которыми пришлось столкнуться. Минфин при любом раскладе выполнит обязательства российского бюджета. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает телеканал «Россия 24».

Силуанов подчеркнул, что в стране смогли заложить основу финансовой устойчивости и приняли бюджетное правило.

Теперь бюджет, в отличие от предыдущих годов, будет составляться с учетом принятия обязательств, которые позволят быть исполненными при любых макроэкономических изменениях

— Антон Силуанов.

По словам Силуанова, во время вызовов в отношении России страна смогла не только «не дать слабину», но и создать основу для стабильного роста.

По данным сайта «Газета.ru», Силуанов отметил, что ситуация на валютном рынке в России достаточно волатильна, однако Центробанк и Минфин все контролируют.