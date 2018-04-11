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Минфин выполнит все обязательства по бюджету
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Минфин выполнит все обязательства по бюджету 

360tv.ru 2 часа назад
Россия смогла выдержать все вызовы, с которыми пришлось столкнуться. Минфин при любом раскладе выполнит обязательства российского бюджета. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает телеканал «Россия 24».
Силуанов подчеркнул, что в стране смогли заложить основу финансовой устойчивости и приняли бюджетное правило.
Теперь бюджет, в отличие от предыдущих годов, будет составляться с учетом принятия обязательств, которые позволят быть исполненными при любых макроэкономических изменениях
— Антон Силуанов.
По словам Силуанова, во время вызовов в отношении России страна смогла не только «не дать слабину», но и создать основу для стабильного роста.
По данным сайта «Газета.ru», Силуанов отметил, что ситуация на валютном рынке в России достаточно волатильна, однако Центробанк и Минфин все контролируют.
11 апреля Ассоциация туроператоров России предупредила россиян, что туры заграницу могут подорожать из-за резкого падения рубля. В этой связи граждан призвали выкупить забронированные, но не полностью оплаченные туры, чтобы не попасть на деньги.
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