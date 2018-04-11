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Минфин ответил на планы США ввести новые санкции
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«Выстрел себе в ногу»: Минфин ответил на намерение США ввести новые санкции 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ при нынешней конъюнктуре может вообще не выходить на рынок заимствований, но будет занимать внутри страны, а если США введут санкции на российский госдолг, то российские инвесторы заместят иностранцев, для которых новые ограничения будут "выстрелом в ногу", заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Любые ограничения, конечно, неприятны и ощутимы для экономики Российской Федерации. Если мы говорим про долг в целом, у нас объем чистых заимствований в этом году около 1 триллиона рублей. Безусловно, при нынешней конъюнктуре мы могли бы вообще не заимствовать на рынке, мы получим примерно такую же сумму сверхдоходов даже с учетом того, что нам придется погашать (облигации — ред.) и использовать средства ФНБ", — сказал Силуанов в эфире канала "Россия 24".
"Тем не менее, мы всё равно будем присутствовать на внутреннем рынке, несмотря даже на возможные ограничения", — добавил министр.
Он напомнил, что пока законопроект о санкциях США на госдолг РФ лишь внесен одним из конгрессменов, и реакция на него в американском парламенте неизвестна.
"Но, тем не менее, даже предположим, что если такие ограничения будут введены, наши внутренние инвесторы вполне смогут заместить ту долю иностранцев, которые сегодня участвуют на рынке ОФЗ", — считает Силуанов.
"Это, конечно, скажется на увеличении доходности, но, думаю, что это не будет столь критично для того, чтобы мы меняли свою политику в этом направлении. Уверен, что мы справимся в таком случае и без иностранцев. Хотя для иностранных инвесторов — а это солидные институциональные инвесторы, которые приходят к нам на рынок — это надежный актив с неплохой доходностью. Поэтому в данном случае, тот кто отказывается — стреляет себе в ногу", — заключил он.
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