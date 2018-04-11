Новак назвал условия для транзита через Украину

Министр энергетики России Александр Новак и еврокомиссар по энергосоюзу Марош Шефчович 10 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых Новак заверил Еврокомиссию, что российская сторона сохранит украинский маршрут поставок газа в Европу, если это будет экономически обоснованно. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Речь идет о периоде с 1 января 2020 года, то есть с момента, когда официально закончится срок действующего контракта на транзит между "Газпромом" и "Нафтогазом". Чтобы обсудить ситуацию подробнее, Новак лично встретится с Шефчовичем. Дата еще не определена.
Накануне предправления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита, несмотря на решение расторгнуть действующий контракт через суд.
"Определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", — говорил Миллер. Этот объем почти в десять раз ниже текущего.