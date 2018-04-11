Девелопер AFI сообщил о росте спроса на квартиры на 7% с момента падения курса рубля 

AFI Development зафиксировал рост спроса на квартиры на 7% с момента падения курса рубля по отношению к доллару и евро, сообщает пресс-служба компании.
«С момента падения курса рубля колл-центр международного застройщика AFI Development зафиксировал 7%-ный рост обращений покупателей. Эксперты пока затрудняются сказать, связано это с традиционным сезонным ростом активности на рынке или является следствием возросшего интереса инвесторов к покупке квартир», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что наибольший интерес у покупателей вызывает проект премиум-класса ЖК «Резиденции архитекторов», также зафиксирован рост спроса на 7% на квартиры в ЖК «Одинбург» в новом микрорайоне в Одинцово. Спрос на квартиры и лофты в клубном квартале «Резиденции композиторов» на Павелецкой набережной вырос на 6%, на проект Silver у Ботанического сада — на 5%.