Девелопер AFI сообщил о росте спроса на квартиры на 7% с момента падения курса рубля

AFI Development зафиксировал рост спроса на квартиры на 7% с момента падения курса рубля по отношению к доллару и евро, сообщает пресс-служба компании.

«С момента падения курса рубля колл-центр международного застройщика AFI Development зафиксировал 7%-ный рост обращений покупателей. Эксперты пока затрудняются сказать, связано это с традиционным сезонным ростом активности на рынке или является следствием возросшего интереса инвесторов к покупке квартир», — говорится в сообщении.