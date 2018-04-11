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NIESR: экономика Британии в I кв. выросла на 0,2%
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NIESR: экономика Британии в I кв. выросла на 0,2% 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Сильные снегопады в конце февраля и начале марта, привели к тому, что британский экономический рост сократился вдвое за первые три месяца года — до 0,2%, сказал в среду Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR).
Официальные данные показали, что за последние три месяца 2017 года экономика выросла на 0,4%. Февральские данные по промышленному производству и строительству, опубликованные ранее, были слабыми, а данные о валовом внутреннем продукте первого квартала должны быть представлены 27 апреля.
"По нашим оценкам, экономический рост снизился до 0,2% в первом квартале 2018 года. Основной причиной слабости была суровая погода в марте, которая, вероятно, повредила активности во всех основных секторах", — сказал экономист NIESR Амит Кара.
Прошлый опыт сильных снегопадов в 2010 году также предполагает, что ранние оценки ВВП, скорее всего, будут пересмотрены более чем обычно, добавили исследователи.
Как писали «Вести. Экономика», производство в обрабатывающих отраслях Великобритании в феврале снизилось впервые с марта 2017 года на фоне падения выпуска машин и оборудования.
Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% относительно января, когда объем производства не изменился, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
В целом промышленное производство выросло на 0,1% — меньше, чем ожидалось.
В семи из 13 секторов обрабатывающей промышленности в феврале наблюдалось снижение. Выпуск машин и оборудования упал на 3,9% после позитивной динамики в январе.
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