Расширение открытости Китая не связано с торговым спором между Китаем и США — МИД КНР

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что объявленные Китаем шаги по расширению открытости не имеют отношения к нынешнему торговому спору между Китаем и США . Расширение открытости Китая не подвергается внешним помехам, и внешние помехи не могут помешать расширению открытости Китая.

На очередной пресс-конференции журналист задал вопрос: выступая на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о важных шагах, которые Китай намерен предпринять для дальнейшего расширения открытости. Касаются ли эти шаги нынешнего торгового спора между Китаем и США?

Те, кто знаком с работой китайского правительства, наверняка знают, что подобным мерам предшествует тщательное обдумывание и планирование, и такие решения не принимаются за короткое время, сказал китайский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, Китай неуклонно подчеркивает, что будет отстаивать политику открытости. В докладе, представленном на 19-м съезде КПК в прошлом году, и в докладе о работе правительства, обнародованном в марте этого года, содержится план работы в сфере открытости Китая на следующем этапе.

Опубликованные китайской стороной шаги являются важными мерами для реализации вышеназванных двух докладов, а также важными действиями, соответствующими потребностям страны, которые будут осуществлены согласно графику и дорожной карте, сказал китайский дипломат. -0-