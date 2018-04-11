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Расширение открытости Китая не связано с торговым спором между Китаем и США — МИД  КНР
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Расширение открытости Китая не связано с торговым спором между Китаем и США — МИД  КНР 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что объявленные Китаем шаги по расширению открытости не имеют отношения к нынешнему торговому спору между Китаем и США. Расширение открытости Китая не подвергается внешним помехам, и внешние помехи не могут помешать расширению открытости Китая.
На очередной пресс-конференции журналист задал вопрос: выступая на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о важных шагах, которые Китай намерен предпринять для дальнейшего расширения открытости. Касаются ли эти шаги нынешнего торгового спора между Китаем и США?
Те, кто знаком с работой китайского правительства, наверняка знают, что подобным мерам предшествует тщательное обдумывание и планирование, и такие решения не принимаются за короткое время, сказал китайский дипломат, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, Китай неуклонно подчеркивает, что будет отстаивать политику открытости. В докладе, представленном на 19-м съезде КПК в прошлом году, и в докладе о работе правительства, обнародованном в марте этого года, содержится план работы в сфере открытости Китая на следующем этапе.
Опубликованные китайской стороной шаги являются важными мерами для реализации вышеназванных двух докладов, а также важными действиями, соответствующими потребностям страны, которые будут осуществлены согласно графику и дорожной карте, сказал китайский дипломат. -0-
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