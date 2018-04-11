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Медведчук: Партнерство с МВФ — игра без правил
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Медведчук: Партнерство с МВФ — игра без правил 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор-Право народа Виктор Медведчук в своем блоге.
«Стратегическое партнерство» Украины и МВФ — это не просто игра в одни ворота, это игра без правил. Результатом якобы спасения кредиторами украинской экономики становится лишь рост государственного долга и обнищание страны. По итогам февраля текущего года он уже достиг рекордного для Украины показателя — 76,76 млрд долларов! Обслуживание миллиардных долгов стране давно уже не по силам», — считает он.
Медведчук уверен, что Украине необходимо прекратить наращивать кредиты и пересмотреть программу реструктуризации госдолга Натальи Яресько.
«Возобновление торгово-экономических связей с Россией и экспорта в РФ, восстановление позиций на рынках СНГ и России в частности, наращивание промышленного производства, создание новых рабочих мест, активизация экономики и повышение уровня жизни граждан — без этого обеспечить экономический подъем в Украине невозможно», — считает Медведчук.
Ранее Минэкономразвития обнародовало консенсус-прогноз, согласно которому правительство планирует в 2018 году получить от Международного валютного фонда лишь $1,5 млрд вместо ожидаемых ранее $3,5 млрд Как заявил в интервью Ukraina.ru экономист Александр Охрименко, МВФ к прогнозам и ожиданиям украинских экспертов отношения не имеет.
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