Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор-Право народа Виктор Медведчук в своем блоге.
«Стратегическое партнерство» Украины и МВФ — это не просто игра в одни ворота, это игра без правил. Результатом якобы спасения кредиторами украинской экономики становится лишь рост государственного долга и обнищание страны. По итогам февраля текущего года он уже достиг рекордного для Украины показателя — 76,76 млрд долларов! Обслуживание миллиардных долгов стране давно уже не по силам», — считает он.
Медведчук уверен, что Украине необходимо прекратить наращивать кредиты и пересмотреть программу реструктуризации госдолга Натальи Яресько.
«Возобновление торгово-экономических связей с Россией и экспорта в РФ, восстановление позиций на рынках СНГ и России в частности, наращивание промышленного производства, создание новых рабочих мест, активизация экономики и повышение уровня жизни граждан — без этого обеспечить экономический подъем в Украине невозможно», — считает Медведчук.
Ранее Минэкономразвития обнародовало консенсус-прогноз, согласно которому правительство планирует в 2018 году получить от Международного валютного фонда лишь $1,5 млрд вместо ожидаемых ранее $3,5 млрд Как заявил в интервью Ukraina.ru экономист Александр Охрименко, МВФ к прогнозам и ожиданиям украинских экспертов отношения не имеет.