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Обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов
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Обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Обязательства бюджета РФ будут выполнены при любой внешней конъюнктуре, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Мы смогли выдержать те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, это и снижение цен на нефть, и санкции, ограничения, с которыми столкнулась РФ. Мы здесь не только не дали слабину, но и создали основу для устойчивого роста", — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
"Мы смогли заложить основу финансовой устойчивости, приняли бюджетное правило. Теперь бюджет, в отличие от предыдущих годов, будет составляться с учетом принятия обязательств, которые позволят быть исполненными при любых макроэкономических изменениях", — добавил министр.
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