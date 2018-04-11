Обязательства бюджета будут выполнены, заявил Силуанов

"Мы смогли выдержать те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, это и снижение цен на нефть, и санкции, ограничения, с которыми столкнулась РФ. Мы здесь не только не дали слабину, но и создали основу для устойчивого роста", — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

"Мы смогли заложить основу финансовой устойчивости, приняли бюджетное правило. Теперь бюджет, в отличие от предыдущих годов, будет составляться с учетом принятия обязательств, которые позволят быть исполненными при любых макроэкономических изменениях", — добавил министр.