После Майдана количество новых граждан Польши из Украины стремительно увеличилось

В 2008 году получивших гражданство Польши украинцев было 579 человек. Примечателен рост перешедших в польское гражданство после Майдана. Так, на протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году — 2012 человек, в 2016 — 2096, в 2017 — 2415 граждан.

При этом на сегодня документы на временное или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины

Ранее СМИ сообщали, что за прошлый год гастарбайтеры перечислили на Украину из Польши около 100 млрд грн. (около 200 млрд руб.), что составляет от 4% ВВП Украины.