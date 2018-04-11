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Недельная инфляция составила 0,1%
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Недельная инфляция составила 0,1% 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
За неделю с 3 по 9 апреля инфляция в России составила 0,1%, этот показатель фиксируется шестую неделю подряд; с начала года рост цен составил 0,9%, следует из данных Росстата.
За неделю куриные яйца подорожали на 1,2%, сахар и свинина — на 0,6%, пшено — на 0,4%, передает РИА «Новости».
При этом, гречневая крупа стала дешевле на 0,9%, мясные консервы, молоко, подсолнечное масло, мука и карамель — на 0,2-0,3%.
На плодоовощную продукцию прирост цен в среднем составил 1,2%, в том числе на белокочанную капусту, картофель, морковь, помидоры — 1,9-3,5%. При этом, огурцы подешевели на 1,7%.
На автомобильный бензин цены выросли на 0,1%, на дизтопливо — на 0,2%.
Недельная инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта, после чего сохранялась на нем. С 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а три недели до этого — на уровне 0,1%.
В середине марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США — 2,18% против 2,21%. До этого сообщалось, что в феврале годовая потребительская инфляция в России составила 2,2%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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