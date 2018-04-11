Говорить об энергозависимости Турции неправильно, считает российский посол

"Так исторически сложилось, что в структуре наших поставок преобладают столь нужные Турции энергоносители, прежде всего газ (его доля в российском экспорте в Турцию — более 30%). Однако я категорически возражаю против того, чтобы на основе этих фактов делать выводы о какой-то якобы имеющейся энергозависимости Турции от России. Здесь можно скорее говорить об обоюдной зависимости, поскольку Россия, со своей стороны, тоже зависит от Турции, от ее способности принять и оплатить наш газ", — сказал Ерхов.

Он отметил, что российский экспорт в Турцию составил в прошлом году 18,7 миллиарда долларов, а импорт — 3,4 миллиарда долларов. Весь товарооборот, таким образом, составил 22,1 миллиарда долларов, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году.

"Мы, конечно, хотели бы поставлять в Турцию больше продукции машиностроения и других видов промышленности. Но современная торговля есть бизнес, и командно-административные методы здесь не годятся. Надо создавать, причем методами гибкого и «тонкого» нормативного и административного регулирования, такую среду, в которой бизнесменам будет выгодно углублять двустороннюю торговлю, искать пути ее качественного расширения и диверсификации", — сказал дипломат.

Он добавил, что это — один из возможных путей реализации провозглашенной политическим руководством двух стран амбициозной цели увеличения товарооборота до 100 миллиардов долларов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте РИА Новости в 16.30.