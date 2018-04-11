Крупные центробанки скупают облигации еврозоны

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Крупные мировые центральные банки наращивают покупку гособлигаций еврозоны из-за роста доходности, крепкой единой валюты и неопределенным прогнозом по поводу долга США и курса доллара, пишет Reuters.

EPA/PETER TREBITSCH

Данные показывают, что центральные банки купили большое количество долговых обязательств, выпущенных Бельгией, Францией и поддерживаемым немецким государством банком KfW. Два старших банкира, которые проводят синдикации от имени европейских правительств, сказали Reuters, что центральные банки Китая и Норвегии были особенно активны. "Мы видели общий рост покупок центральных банков, хотя лидировали два крупных центробанка — Норвегии в Европе и Китая в Азии", — сказал один из банкиров. По словам источников агентства, Норвегия ведет себя как хедж-фонд, тогда как для Китая речь идет о поиске иных вариантов помимо казначейских облигаций США. Учитывая их силу и важность для финансовых рынков, покупки облигаций центральными банками внимательно отслеживаются. По данным последних отчетных периодов, валютные резервы Китая составляют $3,143 трлн, а подразделение по управлению инвестициями Банка Норвегии имеет активов на $1,08 трлн. Популярность государственных облигаций стран Европы выросла на фоне увеличения доходности в этом году, которое связано с планами Европейского центрального банка (ЕЦБ) свернуть программу количественного смягчения по мере восстановления экономики.