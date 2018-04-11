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Голодец заверила, что в России не произойдет рост цен на лекарства
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Голодец заверила, что в России не произойдет рост цен на лекарства 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Об этом сообщает канал «Россия 24».
"Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия", — сказала Голодец.
Она также добавила, что все граждане в обязательном порядке будут обеспечены лекарствами.
Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается рост цен на лекарства на 7% в 2018 году.
По словам экспертов, производители увеличивают цены, поскольку они пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов.
Также стало известно, что Минздрав рассмотрит целесообразность продвижения дешевых лекарств в аптеках.
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