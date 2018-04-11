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В АКОРТ прокомментировали падение курса рубля
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

В АКОРТ прокомментировали падение курса рубля 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: new-retail.ru
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев заявил, что долгосрочное снижение курса рубля может стать главным фактором роста цен на все категории товаров на отечественном рынке, и на этом фоне запланированные крупные покупки лучше не откладывать. Об этом пишут «Известия».
Как отметил Ломакин-Румянцев, по оценкам аналитиков, с довольно высокой вероятностью влияние санкций, если не будет каких-либо новых решений, будет исчерпано в течение ограниченного времени.
«Курсовая динамика может снова измениться уже в сторону укрепления рубля, потому что по моделям, учитывающим базовые факторы, доллар сильно переоценён. Если вы верите аналитикам, подождите. Если вы верите себе, берите. Особенно если у вас есть лишние деньги», — сказал он.
По словам эксперта, практика показывает, что в условиях таких резких изменений лучше особенно ничего не делать, поскольку всё плохое уже произошло или почти произошло.
Ломакин-Румянцев также сказал, что росту цен будет противодействовать лишь рост дохода граждан, которого в ближайшем будущем не будет. Он добавил, что у всех поставщиков есть объективное обоснование для повышения цен.
Ранее профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курсов доллара и евро в России.
RT на русском: последние новости
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