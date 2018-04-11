Потребительские цены в США снизились впервые с мая

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в марте снизились впервые за 10 месяцев на фоне падения цен на бензин. При этом базовая инфляция ускорилась до максимума за год.

Фото: EPA-EFE/JASON SZENES

Потребительские цены в США в марте снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это первое и самое сильное снижение с мая 2017 года. Месяцем ранее цены повысились на 0,2%. В годовом выражении цены выросли на 2,4%, максимальными темпами за год, после повышения на 2,2% в феврале. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в марте выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе были зафиксированы аналогичные темпы роста. В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в марте выросли на 2,1%, максимальными темпами с февраля 2017 года, после повышения на 1,8% в феврале. Цены на энергоносители упали на 2,8% по сравнению с февралем. Это максимальное снижение с февраля 2016 года. Стоимость продуктов питания повысилась на 0,1%. Подержанные автомобили подешевели на 0,3% второй месяц подряд. Цены на новые автомобили не изменились после февральского снижения на 0,5%, которое было максимальным с 2009 года.