Санкции против США: Россия подбирает калибр

Контрсанкции: когда Россия примет «меры воздействия» на США

Госдума подготовила пакет ответных мер на американские санкции. Он включает в себя запрет на поставку в Россию отдельных групп товаров и прекращение сотрудничества в некоторых отраслях. Кроме того, компании из США не смогут участвовать в приватизации и госзакупках, а американским гражданам нельзя будет работать в России. Законопроект предусматривает, что решение о введении тех или иных мер будет принимать президент. Эксперты считают, что хотя бы часть контрсанкций, обязательно будет введена.

Проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных штатов Америки и (или) иных иностранных государств» может быть рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

Для этого парламентским фракциям придется принять решение о проведении внеочередного заседания, поскольку депутаты уходят на каникулы, потом разъедутся в регионы, и ближайшее пленарное заседание состоится только 8 мая.

Сейчас срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении обозначен как май 2018 года. Собирать предложения, отзывы и замечания должен Комитет по экономической политике до 3 мая. У Совета Думы, который соберется 16 апреля есть возможность назначить заседание на один из ближайших дней.

Источник «Газеты.Ru» близкий к руководству Госдумы считает, что торопиться с рассмотрением законопроекта депутаты, скорее всего, не будут.

Согласно тексту документа, в качестве ответных мер на «недружественные действия» США Россия может ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов.

Директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз не видит проблем с запретом на ввоз американского алкоголя. «Пострадает средний класс с зарплатами от 50-70 тыс. руб. в месяц и состоятельные люди, которые могут себе позволить употреблять виски Jack Daniel's и американское вино, которое не дешево в России, от $10 за бутылку», — говорит Дробиз.

В пакете мер — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли.

Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boieng. По данным таможенной статистики, Россия импортировала в прошлом году на $3,7 млрд самолетов и двигателей из США, и поставила в эту страну титана на $200 млн В «ВСМПО-Ависма» уже заявили, что контрсанкции могут нанести ущерб компании. «Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка», — цитирует представителя компании ТАСС

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — отметили в «ВСМПО-Ависма».

Стоит отметить, что в целом товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8% до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Минэкономразвития . Российский экспорт увеличился на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% и составил $12,5 млрд

В 2017 году США занимали 6-е место среди внешнеторговых партнеров России, а также 10-е место по объемам экспорта и 3-е место по объемам импорта.

Основу российских поставок в США составляли нефтепродукты, алюминий, чугун, платина, двигатели и силовые установки, минеральные удобрения, нефть сырая, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, титан и изделия из него.

В США Россия покупала летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, иммунные сыворотки, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Депутаты предлагают запретить или ограничить допуск американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества. Тоже самое касается американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам отдельных видов российских юридических лиц.

Еще одной мерой может стать запрет на привлечение к трудовой деятельности в России граждан США. В прошлом году на миграционный учет в РФ было поставлено 92,4 тысячи американцев, из которых на работу приехало 53,2 тысячи. Уехало из РФ (снято с миграционного учета) 78,5 тыс. граждан США. Для сравнения: в 2017 году в РФ на миграционный учет было поставлено 228,2 тыс. немцев.

Неординарным пунктом является «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому правительством Российской Федерации ».

«Это значит, что товарные знаки, зарегистрированные на указанных лиц, больше не будут подлежать правовой защите в России. Допустим, правительство Российской Федерации утвердит перечень товаров, исключительное право на товарные знаки по которым будет считаться исчерпанным, и включит в него автомобили. В таком случае в России можно будет законно выпускать автомобили Cadillac, без разрешения General Motors»,

— поясняет управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев.

Впрочем, даже ускоренное принятие закона «О мерах противодействия» не означает, что российские контрсанкции, упомянутые в документе, будут введены полностью или частично.

В документе указано, что вводить ограничительные меры будет правительство по решению президента РФ. При этом «меры воздействия» могут вводится «по мере их необходимости» все вместе или по отдельности.

Запреты и ограничения ввоза на территорию РФ «санкционных» товаров не распространяются на ввоз таких товаров «гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования».

Эксперты полагают, что Владимир Путин , в случае принятия данного законопроекта, воспользуется им и введет ответные санкции.

Логика отвечать ударом на удар давно овладела нашей элитой, говорит политолог Абасс Галямов. Он отмечает, что охладить пыл политиков могла нервная реакция рынков (падение курса рубля и фондовых индексов) на недавние действия США. Поэтому, возможно, что не все перечисленные ответные меры будут использованы.

В пятницу, 13 апреля, российский фондовый рынок снова перешел в «красную зону» после того, как Москва огласила свой ответ на санкции Вашингтона, что может ухудшить перспективы безболезненного выхода из геополитического противостояния между РФ и США, отмечает София Кирсанова , аналитик УК «Райффайзен Капитал» . Индекс Мосбиржи потерял 1,58%, рубль перестал укрепляться и вернулся к уровням четверга — 61,9 рублей за доллар и 76,4 за евро.

Игорь Николаев , директор Института стратегического анализа ФБК, также полагает, что ответные меры будут применены. В России много людей, которые одобряют такие действия, что показало введение продовольственного эмбарго в 2014 году, говорит он.

Вопрос в том, в отношении какой продукции будет введен запрет. Главное, чтобы это не были лекарства или какие-то другие товары, которые нечем заменить, подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта, в целом, структура российской внешней торговли, в которой преобладает экспорт сырья и технологический импорт, не позволяет России ввязываться в полноценную санкционную войну, уверен Игорь Николаев.