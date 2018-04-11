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Эксперт рассказал, какое влияние окажет изменение курса рубля на рынок недвижимости
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Эксперт рассказал, какое влияние окажет изменение курса рубля на рынок недвижимости 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Курс евро 11 апреля превысил отметку в 80 рублей.
Также увеличился и курс доллара, он практически достиг отметки в 65 рублей.
Специалист по недвижимости Замир Бориев оценил, как могут повлиять подобные изменения на рынок недвижимости.
— Падение курса рубля не сразу, но постепенно затронет все секторы рынка недвижимости. Если смотреть краткосрочную перспективу, то здесь никаких изменений мы не увидим. Это скорее коснется застройщиков. Что касается игры вдолгую, то падение рубля снизит покупательскую способность граждан и население захочет сберечь то, что осталось от накоплений, — передает «Инфореактор».
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