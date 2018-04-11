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Потребительские цены в США снизились впервые с мая
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Потребительские цены в США снизились впервые с мая 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в марте снизились впервые за 10 месяцев на фоне падения цен на бензин. При этом базовая инфляция ускорилась до максимума за год.
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Потребительские цены в США в марте снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это первое и самое сильное снижение с мая 2017 года. Месяцем ранее цены повысились на 0,2%.
В годовом выражении цены выросли на 2,4%, максимальными темпами за год, после повышения на 2,2% в феврале.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в марте выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе были зафиксированы аналогичные темпы роста.
В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в марте выросли на 2,1%, максимальными темпами с февраля 2017 года, после повышения на 1,8% в феврале.
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