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Рынок отреагировал на заявление Трампа
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Рынок отреагировал на заявление Трампа 

Рамблер 1 час назад
Рынки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал Россию готовиться к неизбежному ракетному удару по Сирии, пишут «Ведомости».
Индекс Мосбиржи с начала торгов в среду рос, но к 14.14 мск упал на 0,5% до 2162,06 пунктов. К 14.47 мск он скорректировался до 2197,51 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,75% до 1071,66 пунктов. Курс евро поднялся до 80,5 руб., доллара — до 65,06 руб. К 14.57 мск курс евро скорректировался до 80,04 руб., доллар стал стоить 64,6 руб.
Как считают аналитики, инвесторы обеспокоены эскалацией ситуации в Сирии и закрывают позиции на Россию.
Американские рынки также среагировали на угрозы президента Трампа в Twitter. К 15.00 мск фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снижались примерно на 1,1%.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
 Ещё 9 источников 
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