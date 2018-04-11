Рынок отреагировал на заявление Трампа

Рынки отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал Россию готовиться к неизбежному ракетному удару по Сирии, пишут «Ведомости»

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Индекс Мосбиржи с начала торгов в среду рос, но к 14.14 мск упал на 0,5% до 2162,06 пунктов. К 14.47 мск он скорректировался до 2197,51 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,75% до 1071,66 пунктов. Курс евро поднялся до 80,5 руб., доллара — до 65,06 руб. К 14.57 мск курс евро скорректировался до 80,04 руб., доллар стал стоить 64,6 руб.

Как считают аналитики, инвесторы обеспокоены эскалацией ситуации в Сирии и закрывают позиции на Россию.

Американские рынки также среагировали на угрозы президента Трампа в Twitter. К 15.00 мск фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снижались примерно на 1,1%.