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Эксперт рассказал о рисках при поставках газа через Украину
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Эксперт рассказал о рисках при поставках газа через Украину 

RT на русском 41 минуту назад
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН рассказал о рисках при поставках газа через Украину.
Комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о «Северном потоке — 2» и о необходимости сохранения транзита по украинской территории, эксперт сказал, что такой транзит сохранится, но меньшего объёма.
«Фразу Меркель нельзя трактовать так, что она поставила условие. В этом выступлении она зафиксировала ситуацию, которую ранее уже озвучивал «Газпром», что какой-то объём прокачки через территорию Украины сохраняется, просто его объём будет очень мал», — сказал Фролов.
Он отметил, что это невыгодный маршрут, который не только дороже, но длиннее и не экономичнее.
Эксперт также заявил о рисках, связанных с политикой Киева, а также с тем, что украинская газотранспортная система «разваливается».
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
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