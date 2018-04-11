Эксперт рассказал о рисках при поставках газа через Украину

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН рассказал о рисках при поставках газа через Украину

Комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о «Северном потоке — 2» и о необходимости сохранения транзита по украинской территории, эксперт сказал, что такой транзит сохранится, но меньшего объёма.

«Фразу Меркель нельзя трактовать так, что она поставила условие. В этом выступлении она зафиксировала ситуацию, которую ранее уже озвучивал «Газпром» , что какой-то объём прокачки через территорию Украины сохраняется, просто его объём будет очень мал», — сказал Фролов.

Он отметил, что это невыгодный маршрут, который не только дороже, но длиннее и не экономичнее.

Эксперт также заявил о рисках, связанных с политикой Киева, а также с тем, что украинская газотранспортная система «разваливается».