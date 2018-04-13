Эксперт прокомментировал заявление Дании по «Северному потоку — 2»

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал заявление Дании по «Северному потоку — 2».

«Я думаю, что как раз когда обсуждалась встреча между немецким лидером и руководителями Дании, было принято решение, что всё-таки заблокировать нельзя, потому что экономика превыше всего, и мы относимся к этому очень положительно», — заявил эксперт.

По его мнению, согласие Дании на строительство «Северного потока — 2» будет получено.