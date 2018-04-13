Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал заявление Дании по «Северному потоку — 2».
«Я думаю, что как раз когда обсуждалась встреча между немецким лидером и руководителями Дании, было принято решение, что всё-таки заблокировать нельзя, потому что экономика превыше всего, и мы относимся к этому очень положительно», — заявил эксперт.
По его мнению, согласие Дании на строительство «Северного потока — 2» будет получено.
Как считает Чижов, проект вносит разногласия между странами Евросоюза, которые всегда пытаются координировать свои действия. Он пояснил, что Финляндия и Германия, например, поддерживают «Северный поток — 2», ряд стран выступают категорически против, а некоторые другие страны колеблются.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».