Си Цзиньпин: инициатива «Пояса и пути» — это не интрига Китая

Боао /пров. Хайнань/, 11 апреля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что инициатива «Пояса и пути» не является интригой Китая, как о ней отзываются некоторые лица за рубежом, она нацелена на принесение выгоды большему числу стран и народов.

Инициатива «Пояса и пути» — это не план Маршалла после Второй мировой войны и не интрига Китая, это, скорее, «открытый план», сказал Си Цзиньпин во время встречи с действующими и новоизбранными членами Совета Боаоского азиатского форума /БАФ/, которые собрались в Боао для участия в ежегодной конференции БАФ.

Китай придерживается принципов «совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования», подчеркнул Си Цзиньпин.

Инициатива «Пояса и пути» нацелена на достижение взаимосвязанности политики, инфраструктуры, торговли, финансов и воли народов. Она направлена на создание новой платформы международного сотрудничества и новых движущих сил совместного развития с целью принесения пользы большему числу стран и народов, заявил Си Цзиньпин. -0-