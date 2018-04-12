Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе «Один пояс — один путь»

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости Китай готов укреплять финансовое и инвестиционное сотрудничество со всеми сторонами инициативы «Один пояс — один путь» ради всеобщего развития и продвижения реализации выгодных проектов, заявил в четверг глава Народного банка Китая ( ЦБ ) И Ган.

В Пекине в четверг состоялась церемония открытия Центра развития потенциала МВФ-Китай, о создании которого год назад объявил председатель КНР Си Цзиньпин . После церемонии открытия, на которой выступили директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, состоялась конференция МВФ и Народного банка Китая по проекту «Один пояс — один путь».

"Китай готов укреплять сотрудничество с каждой стороной в сфере инвестиций и финансирования, совместно продвигать развитие инициативы «Один пояс — один путь», совместно строить глобальную экономику открытого типа", — заявил И Ган на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что Китай в рамках реализации проектов инициативы «Один пояс — один путь» придерживается принципов «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования».

"Финансирование и предоставление кредитов остается важной опорой для реализации инициативы, необходимо всегда придерживаться рыночных принципов и обеспечивать устойчивое инвестирование в проекты «Одного пояса — одного пути», — сказал И Ган.

По его мнению, для успешной реализации предложенной Китаем инициативы необходимо «в полной мере использовать преимущества целевого кредитования, продолжать продвигать создание сетевой структуры финансовых институтов и финансового обслуживания, расширять использование и усиливать роль международных финансовых центров и международных финансовых учреждений».