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Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе «Один пояс — один путь»
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Китай готов укреплять сотрудничество по инициативе «Один пояс — один путь» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай готов укреплять финансовое и инвестиционное сотрудничество со всеми сторонами инициативы «Один пояс — один путь» ради всеобщего развития и продвижения реализации выгодных проектов, заявил в четверг глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.
В Пекине в четверг состоялась церемония открытия Центра развития потенциала МВФ-Китай, о создании которого год назад объявил председатель КНР Си Цзиньпин. После церемонии открытия, на которой выступили директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, состоялась конференция МВФ и Народного банка Китая по проекту «Один пояс — один путь».
"Китай готов укреплять сотрудничество с каждой стороной в сфере инвестиций и финансирования, совместно продвигать развитие инициативы «Один пояс — один путь», совместно строить глобальную экономику открытого типа", — заявил И Ган на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что Китай в рамках реализации проектов инициативы «Один пояс — один путь» придерживается принципов «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования».
"Финансирование и предоставление кредитов остается важной опорой для реализации инициативы, необходимо всегда придерживаться рыночных принципов и обеспечивать устойчивое инвестирование в проекты «Одного пояса — одного пути», — сказал И Ган.
По его мнению, для успешной реализации предложенной Китаем инициативы необходимо «в полной мере использовать преимущества целевого кредитования, продолжать продвигать создание сетевой структуры финансовых институтов и финансового обслуживания, расширять использование и усиливать роль международных финансовых центров и международных финансовых учреждений».
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