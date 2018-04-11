ФАС: рост розничных цен на бензин будет близок к инфляции 

«Есть сезонное колебание цен, весной они возрастают, летом стабилизируются, зимой — падают. Эта тенденция продолжается из года в год, и нет оснований считать, что в этой году она будет другой, — отметил Голомолзин. — Пока с начала года цены в розницу не превысили темпы инфляции. Цены в оптовом звене имеют тенденцию колебаться гораздо сильнее, и сейчас наблюдается ситуация повышенных оптовых цен, но мы прогнозируем, что в рознице, сохранится многолетняя тенденция — цены будут меняться темпами, близкими к темпам инфляции. Они могут когда-то опережать инфляцию, когда-то отступать, но в совокупности будут такими».
Заместитель руководителя ФАС также отметил, что прогнозы резкого роста цен делаются в интересах отдельных игроков, которые пытаются таким образом возбудить рынок. «На цены ведь влияет не только понимание объективного экономического состояния — ресурсной обеспеченности, запасов, режимов торгов, но еще и наше понимание будущего. Вот некоторые эксперты и пытаются это будущее исказить и тем самым сделать так, чтобы цены росли ускоренными темпами, — сказал Анатолий Голомолзин. — Это недопустимо, и соответствующие предостережение были вынесены ФАС в адрес лиц, которые делают такие заявления. Еще ни разу такие прогнозы не сбывались. Один раз я даже поспорил с бывшим председателем комитета в Государственной думе относительно этого прогноза, он мне проиграл».