Задачу по стимулированию роста экономики в Самарской области поставил Дмитрий Азаров 

Самарская область должна ежегодно наращивать объем валового регионального продукта на 5%. Это необходимо для выполнения поставленной президентом задачи увеличения валового внутреннего продукта в 1,5 раза. Об этом руководитель области говорил в своем послании. Самарская область находится на 65 месте в рейтинге инвестиционной привлекательности. Были даны поручения по стимулированию роста экономики и повышению производительности труда. Отдельное внимание — решению проблемы теневого сектора, в нем занято около 500 тыс. жителей региона. Потери — колоссальные. На медпомощь формально неработающим гражданам ежегодно уходит 1 млрд 300 млн рублей. К решению должны подключиться все министерства и ведомства, органы местного самоуправления.