Москвичи не начали скупать технику и электронику из‑за падения курса рубля 

В московских магазинах электроники не наблюдается ажиотажа вокруг бытовых товаров в связи с возможным повышением цен на продукцию, сообщили РИАМО представители магазинов.
Ранее в СМИ появилась информация, что европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля.
«Эта информация появилась только недавно, люди еще, наверно, не слышали об этом, у нас пока нет никакого ажиотажа», — сказала представитель магазина электроники «Эльдорадо».
Также она добавила, что даже если цены и начнут повышаться, то магазин всегда сможет организовать акцию для своих посетителей, благодаря которой повышение цен не так сильно ударит по карманам покупателей.
В другой крупной сети по продаже бытовой техники «М. Видео» также не отметили роста ажиотажа вокруг своих товаров.
«Покупателей у нас примерно столько же, сколько и всегда было, ни больше ни меньше», — рассказал представитель магазина.
Впрочем, от отметил, что уже сейчас у них действуют несколько акций, которые помогут сберечь деньги покупателей.
За два дня на этой неделе, после того как 6 апреля США ввели новые санкции, рубль уже потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. В среду евро на торгах превысил 80 рублей, а курс доллара — 65 рублей.