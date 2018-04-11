Москвичи не начали скупать технику и электронику из‑за падения курса рубля

В московских магазинах электроники не наблюдается ажиотажа вокруг бытовых товаров в связи с возможным повышением цен на продукцию, сообщили РИАМО представители магазинов.

Ранее в СМИ появилась информация, что европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля.

«Эта информация появилась только недавно, люди еще, наверно, не слышали об этом, у нас пока нет никакого ажиотажа», — сказала представитель магазина электроники «Эльдорадо»

Также она добавила, что даже если цены и начнут повышаться, то магазин всегда сможет организовать акцию для своих посетителей, благодаря которой повышение цен не так сильно ударит по карманам покупателей.

В другой крупной сети по продаже бытовой техники « М. Видео » также не отметили роста ажиотажа вокруг своих товаров.

«Покупателей у нас примерно столько же, сколько и всегда было, ни больше ни меньше», — рассказал представитель магазина.

Впрочем, от отметил, что уже сейчас у них действуют несколько акций, которые помогут сберечь деньги покупателей.