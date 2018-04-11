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В Думе предложили ввести санкции против портов Украины
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В Госдуме предложили ввести санкции против портов Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в ответ на арест двух российских судов на Украине предложил ввести санкции против портов Украины.
Украинские власти за последнее время сообщили о задержании двух российских судов. Первое — рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа.
Второе — судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Судно сейчас находится в порту в Одесской области.
Козенко подчеркнул, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.
"Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — сказал Козенко журналистам.
Депутат считает, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит. "Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.
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