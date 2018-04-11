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Ослабление рубля может заставить импорт сократиться, — Аналитики Райффайзенбанка
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Ослабление рубля может заставить импорт сократиться, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Месячная динамика показала ухудшение (-1,2% м. /м. с исключением сезонности). Кроме машин и оборудования (+0,6 п. п. м. /м.) вклад в месячный рост импорта сократился у всех направлений: продовольствие (-0,1 п.п.), текстиль (-0,2 п.п.), химия (-1,3 п.п.).
Отметим, что месячное сокращение импорта в марте, на наш взгляд, не связано с ослаблением внутреннего спроса: например, негативный вклад химии во многом объясняется сокращением импорта фармацевтической продукции (-0,7 п.п. к месячным темпам роста).
Этот эффект можно считать компенсирующим: мартовскому снижению предшествовало три месяца роста.
В перспективе внутренний спрос продолжит оказывать поддержку импорту: покупки зарубежной продукции могут быть поддержаны инвестиционными расходами госкомпаний и бюджета, а также повышением потребительских расходов (в свете повышения зарплат и пенсий). При этом ослабление рубля, наблюдаемое в последние дни, может оказаться для импорта негативным временным фактором.
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