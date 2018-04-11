Китай поддерживает тайваньские компании, инвестирующие в материковую часть Китая — Ма Сяогуан

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Китай всегда поддерживал и защищал тайваньские предприятия и тайваньских соотечественников, осуществляющих инвестиционную деятельность в материковой части Китая. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан в среду на очередной пресс-конференции.

По его словам, по мере продолжения Китаем политики открытости, тайваньские предприниматели и компании будут лучше развиваться, если они будут следить за экономическим прогрессом материковой части страны.

"Мы желаем разделить шансы развития с нашими тайваньскими соотечественниками, а также углубить общение и сотрудничество между двумя берегами Тайваньского пролива в сфере экономики и культуры, чтобы принести ощутимую пользу соотечественникам с Тайваня", — сказал Ма Сяогуан, добавив, что Китай продолжает осуществлять льготные политики в отношении проживающих, работающих и обучающихся в материковой части страны тайваньцев.

Он сообщил, что льготные политики затрагивают сферы культуры, финансов, социальных коммуникаций и другие области.

Растущее число тайваньских студентов, подающих заявления о поступлении в китайские вузы, показывает, что развитие Китая и предоставляемые им шансы становятся все более и более привлекательными для молодых тайваньцев, подытожил Ма Сяогуан. -0-