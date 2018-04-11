Евро — 80 рублей, нефть — 70 долларов принесут казне триллионы доходов

Принятые минфином США антироссийские санкции и попытки их ужесточить американскими сенаторами разогнали валютный курс рубля до без малого 80 за евро и 64 за доллар. Насколько такая динамика опасна для отечественной экономики вообще и для благосостояния отдельных граждан в частности?

Минфин , держи карман шире

Всё же времена меняются: 15-процентное падение отечественной валюты не вызвало особого ажиотажа, подобного тому, что случился в канун 2015 года, когда Центральный банк лихорадочно выбрасывал на валютные торги объёмные партии долларов с тем, чтобы перебить игру крупнейших валютных спекулянтов. И не преуспев в этом, в одночасье взвинтил ключевую ставку до 17 процентов, фактически перекрыв кредитование экономики.

Объяснить такие трансформации в общественной психологии можно довольно просто: российская экономика в большей степени избавилась от фантомной долларовой зависимости вследствие того, что государство вопреки рекомендациям Международного валютного фонда озаботилось бюджетным кредитованием базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Следствие — экспорт в денежном и натуральном выражении растёт, достигнуты основные параметры продовольственной безопасности. А слабый относительно валютной корзины рубль в данной ситуации означает существенный рост доходов государства.

Минфин безо всяких особых усилий получает триллионы рублей дополнительных доходов благодаря действиям своих коллег из США

Как это происходит? Попробуем посчитать, избрав ориентиром внешнеторговые показатели России 2017 года. Итак, в прошлом году положительное сальдо во внешнеторговом балансе составило около 130 миллиардов долларов. При средневзвешенном курсе 57,9 рубля за доллар эта сумма равна приблизительно 7,5 триллиона рублей. А при сегодняшнем соотношении (около 63 рублей) добавка в стоимостном выражении составит примерно 700 миллиардов рублей.

Иными словами, в обмен на экспортную продукцию российские граждане при повышении курса доллара получат дополнительно товарной массы по пять тысяч рублей на человека. Неплохо. Но и этим не ограничиваются выгоды от низкого курса отечественной валюты. Её падение стимулирует и экспорт, придавая весомые конкурентные ценовые преимущества отечественным экспортёрам. Если учесть, что в последние год-два ощутимо увеличилась продажа за границу сельхозпродукции (на 23 процента), товаров автомобилестроения (35 процентов) и сельхозмашиностроения (24 процента) и в целом неэнергетического и несырьевого экспорта на 20 процентов, то нетрудно сделать вывод: нынешний обвал рубля эту тенденцию укрепит и разовьёт с тем, чтобы российские компании занимали всё более крепкие позиции на мировом рынке.

И на пенсии хватит

На фоне валютных переживаний осталась обделённой вниманием экономистов траектория движения нефтяных цен, не менее пока важных для российской экономики. Между тем международные спекулянты «переложились» из слабеющего рубля и юаня в нефтяные контракты, что наряду с обострением ситуации в Ближневосточном нефтеносном регионе привело к повышению котировок чёрного золота до 70-71 доллара за баррель. Только за два месяца 2018 года в Россию поступило на 28 процентов нефтяных доходов больше, чем год назад.

Напомним, что доходы федерального бюджета в 2018 году определены исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель. Подсчитано, что рост цен на 10 долларов за баррель приносит в бюджет дополнительных доходов на триллион рублей. Таким образом, госказна может получить дополнительно примерно три триллиона рублей, а профицит федерального бюджета — достичь уровня в два триллиона, что позволит решить очень многие болезненные проблемы, в первую очередь связанные с пенсионным обеспечением.

Бесспорно, есть и другая сторона медали: ощутимо подорожает импорт. Но какой? Россия избавилась в основном от продовольственной импортозависимости, к тому же поставки сельхозпродукции идут из стран, с которыми можно проводить расчёты, избегая доллара. Аналогичная ситуация и с импортом машин и оборудования (около трети всех закупок) — основные поставки идут либо из Китая и стран БРИКС , либо ввозятся на совместные предприятия в кластеры развития. В любом случае есть возможности обойти расчёты в долларах, используя клиринговые или взаимозачётные схемы. А возросшие доходы от нефти вполне позволят скупать по всему миру технологии с последующим их воспроизведением на отечественных заводах — такая практика имеет многолетнюю историю эффективного применения.

Разумеется, нынешние антироссийские санкции плохи тем, что усложняют вплоть до блокировки систему международных расчётов. Но они не способны повлиять на главное — суверенность и самодостаточность российской экономики, состояние которой в минимальной степени зависит от некоей валютной турбулентности.