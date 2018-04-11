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Турецкая лира вновь обновила рекордный минимум к доллару, в том числе из-за падения рубля
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Турецкая лира вновь обновила рекордный минимум к доллару, в том числе из-за падения рубля 

Прайм 1 час назад
Курс турецкой лиры к доллару США вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,15 лиры за доллар, причем аналитики отмечают негативное влияние рубля; курс лиры к евро возрос в среду до 5,14, свидетельствуют данные торгов в среду.
В последние дни лира ставит отрицательные рекорды один за другим. Ранее в апреле она пробила уровень в 4 за доллар, в четверг торговалась по курсу 4,04 лиры за доллар, что стало рекордным уровнем, в пятницу опустилась до 4,07. Во вторник турецкая национальная валюта торговалась уже по курсу 4,12 лиры за доллар, что также являлось рекордным уровнем.
Эксперты связывают падение лиры с эскалацией геополитических рисков в соседней Сирии, а также высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса Турции. Отмечается, что это также связано с падением курса рубля в последние дни, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Турции.
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