Турецкая лира вновь обновила рекордный минимум к доллару, в том числе из-за падения рубля

Курс турецкой лиры к доллару США вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,15 лиры за доллар, причем аналитики отмечают негативное влияние рубля; курс лиры к евро возрос в среду до 5,14, свидетельствуют данные торгов в среду.

В последние дни лира ставит отрицательные рекорды один за другим. Ранее в апреле она пробила уровень в 4 за доллар, в четверг торговалась по курсу 4,04 лиры за доллар, что стало рекордным уровнем, в пятницу опустилась до 4,07. Во вторник турецкая национальная валюта торговалась уже по курсу 4,12 лиры за доллар, что также являлось рекордным уровнем.