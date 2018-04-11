Ещё
Медведев высказался о повышении пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных решений в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что тема повышения пенсионного возраста — сложный и очень важный вопрос, который обсуждается совместно с законодателями и экспертным сообществом на протяжении уже десяти лет.
"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев в ходе своего отчета о работе правительства.
РИА Новости: последние новости
США подготовили санкции против госдолга России В Госдуме предложили ввести санкции против портов Украины Медведев обвинил США в попытке создать недобросовестную конкуренцию
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России595
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1336
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии449
Рынок отреагировал на заявление Трампа44
США подняли в воздух самолет «судного дня»77
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Ближний Восток
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение