Медведев высказался о повышении пенсионного возраста

Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается, заявил Медведев

Дмитрий Медведев. Вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных решений в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели, заявил председатель правительства РФ

Он отметил, что тема повышения пенсионного возраста — сложный и очень важный вопрос, который обсуждается совместно с законодателями и экспертным сообществом на протяжении уже десяти лет.