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Медведев: правительство поможет субъектам в вопросе повышения зарплат
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Медведев: правительство поможет субъектам в вопросе повышения зарплат 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что кабмин окажет регионам поддержку для повышения зарплат. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Коллеги спрашивают, найдут ли регионы деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. Мы поддержку им обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд руб", — сказал Медведев.
Он также добавил, что правительству удалось довести показатели зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил на расширенном заседании коллегии министерства, что реальная заработная плата россиян за январь и февраль 2018 года выросла на 10,5%.
Он также подчеркнул, что подобного роста за короткий период времени в России не было практически никогда.
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