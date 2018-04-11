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Дальний Восток обогнал другие регионы по росту иностранных инвестиций
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Дальний Восток обогнал другие регионы по росту иностранных инвестиций 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дальний Восток обогнал другие регионы РФ по росту иностранных инвестиций, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, в современной истории ранее никогда не уделялось столько внимания Восточной Сибири и Дальнему Востоку, как за последние годы. «В прошлом году впервые за четыре года рост инвестиций в основной капитал в регионе почти в четыре раза превысил общероссийские темпы. Теперь около четверти всех прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток», — сказал Медведев.
Индексы промпроизводства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране, отметил премьер.
По его словам, это результат работы инвесторов в ТОРах, Свободном порту Владивостока, работы по программе «дальневосточный гектар» и снижения энерготарифов для промышленников.
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