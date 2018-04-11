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В России Интернетом пользуются более 87 млн человек
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В России Интернетом пользуются более 87 млн человек 

Банки.ру 59 минут назад
В России быстро растет электронная торговля за счет доступности Интернета, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления в Госдуме. По его словам, Интернетом в РФ пользуется свыше 87 млн человек.
«За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%. Интернетом в России сегодня пользуются свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%», — отметил Медведев.
Он указал, что российская экономика готовится к ответам на глобальные технологические вызовы, в том числе развивая IT-отрасль.
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