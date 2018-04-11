Медведев отметил радикальный рост прозрачности бюджета

"При крупнейших естественных монополиях созданы советы потребителей, — добавил премьер. — Без учета их позиций не принимаются тарифные и инвестиционные решения. Крупные инвестиционные проекты государственных компаний проходят публичный, технологический и ценовой аудит".

Медведев заявил, что повышение открытости правительства стало важным элементом работы по улучшению инвестклимата. По его словам, в стране сформирована система предварительного обсуждения проектов и решений, при министерствах появились общественные советы, а Экспертный совет при правительстве стал неотъемлемым элементом работы кабинета министров.