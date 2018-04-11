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Медведев отметил радикальный рост прозрачности бюджета
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Медведев отметил радикальный рост прозрачности бюджета 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил радикальный рост прозрачности бюджета. «Радикально повысилась и прозрачность бюджета: сегодня, кстати, наша страна входит в топ-15 стран по этому показателю», — заявил он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
"При крупнейших естественных монополиях созданы советы потребителей, — добавил премьер. — Без учета их позиций не принимаются тарифные и инвестиционные решения. Крупные инвестиционные проекты государственных компаний проходят публичный, технологический и ценовой аудит".
Медведев заявил, что повышение открытости правительства стало важным элементом работы по улучшению инвестклимата. По его словам, в стране сформирована система предварительного обсуждения проектов и решений, при министерствах появились общественные советы, а Экспертный совет при правительстве стал неотъемлемым элементом работы кабинета министров.
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