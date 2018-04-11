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В Совете Федерации появился совет по развитию цифровой экономики
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В Совете Федерации появился совет по развитию цифровой экономики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Совете Федерации создан совет по развитию цифровой экономики, который возглавил вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак; такое решение было принято на заседании в среду.
Согласно положению о совете, в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики, мониторинг практики применения законодательства в области развития цифровой экономики, изучение и обобщение опыта работы органов государственной власти РФ, субъектов, организаций в области развития цифровой экономики, содействие распространению позитивного опыта, выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов федерации в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики.
Как отметил Турчак, в новых условиях ключевой задачей становится создание законодательных предпосылок для последовательного содействия цифровой трансформации в России, появления новых рынков для промышленных кластеров и инновационных компаний, роста инвестиционной привлекательности и развития человеческого капитала. «При этом законодательные инициативы должны коррелировать с технологической повесткой», — добавил он.
По словам Турчака, помимо работы над нормативной базой важнейшей задачей совета является мониторинг деятельности субъектов федерации в направлении развития цифровой экономики и содействие распространению положительного опыта.
"Мы должны стать площадкой для консолидации интересов регионов и бизнес-сообщества в решении поставленной президентом задачи", — подчеркнул он.
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