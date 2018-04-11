В Совете Федерации появился совет по развитию цифровой экономики

Согласно положению о совете, в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики, мониторинг практики применения законодательства в области развития цифровой экономики, изучение и обобщение опыта работы органов государственной власти РФ , субъектов, организаций в области развития цифровой экономики, содействие распространению позитивного опыта, выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов федерации в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики.

Как отметил Турчак, в новых условиях ключевой задачей становится создание законодательных предпосылок для последовательного содействия цифровой трансформации в России, появления новых рынков для промышленных кластеров и инновационных компаний, роста инвестиционной привлекательности и развития человеческого капитала. «При этом законодательные инициативы должны коррелировать с технологической повесткой», — добавил он.

По словам Турчака, помимо работы над нормативной базой важнейшей задачей совета является мониторинг деятельности субъектов федерации в направлении развития цифровой экономики и содействие распространению положительного опыта.

"Мы должны стать площадкой для консолидации интересов регионов и бизнес-сообщества в решении поставленной президентом задачи", — подчеркнул он.