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Россия вернула себе статус аграрной державы
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Россия вернула себе статус аграрной державы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Значительную часть своего выступления он посвятил вопросам сельского хозяйства в России. По его словам, за последние годы Россия добилась в этой сфере небывалых результатов.
«Агропромышленный комплекс — это наша гордость. В 17 году прирост продукции сельского хозяйства по отношению к 12 году составил 20%. В этом году урожай зерновых составил 135 миллионов тонн. Это результат небывалой ранее государственной поддержки агропромышленного комплекса. Мы дали аграриям доступ к льготным кредитам, увеличили размер грантов для фермеров. Экспорт сельхозпродукции составил более 20 миллиардов рублей», — заявил Медведев.
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