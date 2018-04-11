Россия вернула себе статус аграрной державы

Значительную часть своего выступления он посвятил вопросам сельского хозяйства в России . По его словам, за последние годы Россия добилась в этой сфере небывалых результатов.

«Агропромышленный комплекс — это наша гордость. В 17 году прирост продукции сельского хозяйства по отношению к 12 году составил 20%. В этом году урожай зерновых составил 135 миллионов тонн. Это результат небывалой ранее государственной поддержки агропромышленного комплекса. Мы дали аграриям доступ к льготным кредитам, увеличили размер грантов для фермеров. Экспорт сельхозпродукции составил более 20 миллиардов рублей», — заявил Медведев.