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Д. Медведев: Объем цифровой экономики составил 5% ВВП в 2017 г.
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Д. Медведев: Объем цифровой экономики составил 5% ВВП в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
«Весьма интенсивно развивалась IT-отрасль. За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. Это уже значимая цифра. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%», — сказал Д. Медведев.
Он также отметил, что Россия занимает десятое место в мире по доступности интернет-услуг.
«Интернетом в России пользуются свыше 87 млн человек. Его охват составляет 72,5%. Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и 10-е место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов. И работу эту мы, конечно, продолжим», — добавил Д. Медведев.
Он напомнил и о политике государства по усилению кибербезопасности.
«Мы усилили свою позицию в сфере кибербезопаности. С нуля была построена национальная платежная система «Мир», — резюмировал премьер-министр.
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