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Интернетом в России пользуется свыше 87 млн человек
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Интернетом в России пользуется свыше 87 млн человек 

Прайм 1 час назад
Интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, IT-отрасль развивается бурными темпами, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Весьма интенсивно росла IT-отрасль. За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%", — заявил глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, «интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%».
Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов, добавил Медведев.
Согласно данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146,9 миллиона человек.
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