Интернетом в России пользуется свыше 87 млн человек

Интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, IT-отрасль развивается бурными темпами, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Весьма интенсивно росла IT-отрасль. За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%", — заявил глава российского правительства , выступая с отчетом в Госдуме

По его словам, «интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%».

Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов, добавил Медведев.

Согласно данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146,9 миллиона человек.