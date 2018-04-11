Медведев: ключевые отрасли за шесть лет продемонстрировали рост на десятки процентов

Выступая с отчетом в Госдуме , председатель правительства сообщил, что в автомобилестроении за 2017 год «производство всех видов автомобилей выросло почти на 20%». «Экспорт в 2017 года (включая автокомпоненты) вырос на 30%, доля автомобилей российского производства, включая мировые бренды, на внутреннем рынке достигла 85%», — сказал глава кабмина

Говоря о сельскохозяйственном машиностроении, Медведев констатировал, что «производство за шесть лет выросло в денежном измерении в три раза, в прошлом году — почти на 20%». По его данным, «доля российской продукции составила 56%, экспорт вырос на 16,2%». «Сработали меры поддержки аграриев, которые приобретают нашу технику со скидкой. Он добавил, что „если в 2016 году в серийное производство поступили 75 новых моделей техники, то в 2017 году это число выросло в два раза — до 150 новых машин“.

Медведев подчеркнул, что в железнодорожном машиностроении „за три года производство грузовых вагонов выросло почти в два раза“. По его мнению, „свою роль сыграли меры, которые простимулировали транспортные компании заняться обновлением вагонного парка, а также меры по поддержке экспорта“. Премьер уточнил, что в 2017 году экспорт грузовых вагонов вырос на 60%.

Председатель правительства обратил внимание на то, что в химической промышленности за шесть лет прирост производства составил почти 30%, а в фармацевтике — 70,5%. „Мы поддержали производителей лекарств, которые включены в перечень жизненно необходимых“, — напомнил глава кабмина.

Портфель заказов ОПК Портфель экспортных заказов ОПК не опускается ниже $45 млрд даже в условиях санкций, заявил Медведев. „Мы сохраняем лидирующие позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году объем экспорта превысил $14 млрд И все последующие годы находился на уровне 15 млрд Даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже $45 млрд (максимум в 2015 году — $56 млрд)“, — сообщил он.

Он добавил, что география военно-технического сотрудничества постоянно растет и сегодня среди партнеров России уже больше 100 государств. Медведев указал на важность диверсификация ОПК.

»При помощи государственных программ мы провели масштабную модернизацию оборонных предприятий. И теперь используем этот потенциал для увеличения доли гражданской продукции, — сказал он. — В частности, в числе приоритетных рынков — гражданская авиация".

Он рассказал о ходе работ по строительству самолетов «МС-21-300», региональных и дальнемагистральных «Ил», модернизированных вертолетов «Ми», а также двигателей для них.

Металлургическая отрасль

По словам премьер-министра, металлургическая отрасль РФ, несмотря на санкции, смогли существенно обновить свои фонды и освоить производство новой продукции. «Металлурги сталкиваются с политически мотивированными решениями, когда для них закрывают рынки сбыта, — отметил он, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. — Тем не менее, отрасль существенно обновила фонды, освоила производство новой продукции».

"В топливно-энергетическом комплексе нам удается удерживать лидирующие позиции, — констатировал глава кабмина. — В 2017 году Россия сохранила за собой первое место по экспорту газа, второе — по экспорту нефти, третье — по экспорту угля". По его словам, за шесть лет экспорт газа, включая сжиженный природный газ, вырос на 20%, а глубина переработки нефти увеличилась на 10%, до 81,3%.

"Бурно росла IT-отрасль. За последний год объем мобильной и цифровой экономики оценивается в 5% ВВП, — отметил Медведев. — При этом электронная торговля увеличилась на 21%.

Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%". По словам главы правительства, интернетом в России пользуется свыше 87 млн человек, его охват составляет 72,6%. При этом Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое — по доступности услуг широкополосного доступа в интернет по уровню тарифов. «Мы усилили свои позиции в сфере кибербезопасности, — подчеркнул премьер. — С нуля построили национальную платежную систему „Мир“.

Несырьевой и неэнергетический экспорт России

Общий рост несырьевого и неэнергетического экспорта России в 2017 году достиг более чем 22%, сообщил Медведев. „Общий рост несырьевого и неэнергетического экспорта оценивается в 2017 году в 22 с лишним процента“, — отметил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

»Мы не фокусируемся только на нашем рынке, поэтому мы занимаемся продвижением нашей промышленной продукции на внешних рынках", — подчеркнул глава кабмина. По его словам, для координации этой работы выделено отдельное направление стратегического развития — «Международная кооперация и экспорт». Работает Российский экспортный центр, который помогает бизнесу осваиваться на новых рынках. А по четырем пилотным отраслям утверждены экспортоориентированные стратегии: сельхозмашиностроение, автопром, железнодорожное машиностроение и гражданское авиастроение.