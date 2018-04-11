Мураев: Медицинскую реформу нужно останавливать именно сейчас

«В 2013 году на медицину государство тратило $8 млрд, в этом году в бюджет заложено $2.9 млрд То, что эта власть называет реформой медицины, на самом деле сокращение расходов на содержание отрасли. Под видом конкуренции будут сокращаться количество медицинских учреждений», — заявил на митинге руководитель политического совета партии «За жизнь» Евгений Мураев

Политик заявил, что власть сокращает расходы на социальную сферу, потому что нужно возвращать кредиты МВФ , и делает это не за свой счет, а за счет народа. Он пояснил, что в 2019 году страна должна выплатить МВФ $18 млрд

«Медицинскую реформу нужно останавливать именно сейчас, она опасна увеличением оттока медицинских кадров за рубеж. Страна потеряет огромный кадровый потенциал медицинских работников, восстановить который быстро будет невозможно», — сказал политик.