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Мураев: Медицинскую реформу нужно останавливать именно сейчас
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Мураев: Медицинскую реформу нужно останавливать именно сейчас 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«В 2013 году на медицину государство тратило $8 млрд, в этом году в бюджет заложено $2.9 млрд То, что эта власть называет реформой медицины, на самом деле сокращение расходов на содержание отрасли. Под видом конкуренции будут сокращаться количество медицинских учреждений», — заявил на митинге руководитель политического совета партии «За жизнь» Евгений Мураев.
Политик заявил, что власть сокращает расходы на социальную сферу, потому что нужно возвращать кредиты МВФ, и делает это не за свой счет, а за счет народа. Он пояснил, что в 2019 году страна должна выплатить МВФ $18 млрд
«Медицинскую реформу нужно останавливать именно сейчас, она опасна увеличением оттока медицинских кадров за рубеж. Страна потеряет огромный кадровый потенциал медицинских работников, восстановить который быстро будет невозможно», — сказал политик.
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