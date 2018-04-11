«Временная волатильность»: как скоро рубль «отыграет» потерянные позиции у доллара и евро

Превышение курсом евро показателя в 80 рублей впервые с марта 2016 года обусловлено комплексом показателей, но такой рост не продлится долго. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» озвучил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

"Рубль не «просел» по отношению к доллару — эта тенденция отмечается лишь в паре российской валюты к евро. Доллар объективно дешевеет по отношению к мировым валютам, и это отражается на российской конъюнктуре, как и на всем валютном рынке. Евро же резко вырос из-за локальной ситуации с "Русалом" — российская компания вчера попросила контрагентов рассчитываться в валюте Евросоюза , что, естественно, подхлестнуло спрос на нее.

При этом рынок алюминия вчера показал сильную волатильность — цены на нем начали расти на 4 и более процента, что тоже сыграло в пользу укрепления европейской валюты. Под удар попали западноевропейские промышленные ассоциации из-за американских санкций — в ближайшие дни они потеряют 100 млн евро, в будущем — несколько миллиардов. В итоге тенденция по укреплению рубля оказалась сломанной. Однако финансовые власти России уже отреагировали: Минфин отказался от покупки валют, что сыграет в пользу рубля. Центробанк внушает спокойствие: ситуация отслеживается и при необходимости реакция будет", — отмечает аналитик.

Курс евро 11 апреля на открытии торгов на Московской бирже сегодня превысил психологическую отметку в 80 рублей. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года. За доллар дают уже почти 65 рублей. На закрытии торгов 10 апреля за один евро давали 77,85 рубля. Стоимость доллара выросла более чем на рубль, превысив 64 рубля. Резкое ослабление национальной валюты происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций и сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг ряда российских компаний.

"Рынки «догнали» новости еще от 5 апреля, что США намерены наложить санкции на российский госдолг — это естественная реакция, которая была прогнозируема. В течение сегодняшнего дня биржи ждут новых сигналов от российского правительства и денежных властей, что стабилизирует ситуацию. Многое будет зависеть от того, что сегодня скажет в отчете для Госдумы премьер Дмитрий Медведев — какие предельно допустимые меры влияния на экономику допускает сейчас правительство.

Тем более, что вчера появились идеи, что нужно национализировать «Русал» — их нужно развеивать во избежание новой паники на рынках. Также начинаются рассуждения о возможном подорожании продуктов, горючего и электроники для россиян — на эти вопросы нужно давать своевременный ответ. В целом же ожидается, что к концу нынешней недели ситуация на рынках стабилизируется. Рубль, конечно, не отыграет позиций конца марта в коридоре 57-58 за доллар, но шансов войти в коридор 59-61 достаточно много. Примерно те же тенденции ожидаются с евро", — считает эксперт.

Нет поводов для падения

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: новые санкции США против российских должностных лиц, бизнесменов и компаний, вызвали временную повышенную волатильность, но системных рисков регулятор сейчас не видит. «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить», — отметила она.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, в текущей ситуации на российском фондовом рынке есть позитивный фактор. «На самом деле произошедшие события — хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают последние несколько лет», — считает чиновник.

"Фундаментальных факторов для серьезного ослабления рубля сегодня не видно. Отток капитала в сравнении с первым кварталом прошлого года сократился, профицит торговый и в текущих операциях вырос. Нефть находится на очень комфортном для России уровне 69-70 долларов за баррель. То есть базовые факторы, традиционно влияющие на курсообразование рубля, не дают повода для паники.

Российские власти ведут себя правильно: показывают, что готовы вмешаться и держат ситуацию на контроле. Но каким образом пройдет возможное вмешательство, рынки не понимают. Для них воздействие правительства и регулятора должно быть максимально комфортным. Полагаю, сегодня мы увидим сразу ряд сигналов, которые покажут: ситуация приближается к разрядке.

Рынок — это пугливое стадное животное, которое нужно время от времени кормить и успокаивать. И чем увереннее сейчас будет реакция денежных властей на волатильность валюты, тем быстрее ситуация успокоится и уравновесится", — заключает Никита Масленников.