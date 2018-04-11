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Эксперт: Фундаментальных факторов для серьезного ослабления рубля на сегодняшний день не видно
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Эксперт: Фундаментальных факторов для серьезного ослабления рубля на сегодняшний день не видно 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее стало известно, что курс евро превысил отметку в 80 евро.
Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года.
Также подорожал и доллар, превысив отметку в 64 рубля.
При этом 11 апреля снизилась стоимость нефти Brent на 0,32 процента, сообщает информагентство Nation News.
Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников полагает, что ослабление российской валюты — явление временное и вскоре ситуация изменится.
— Фундаментальных факторов для серьезного ослабления рубля сегодня не видно. Отток капитала в сравнении с первым кварталом прошлого года сократился, профицит торговый и в текущих операциях вырос. Нефть находится на очень комфортном для России уровне 69-70 долларов за баррель. То есть базовые факторы, традиционно влияющие на курсообразование рубля, не дают повода для паники, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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